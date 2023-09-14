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НовостиОбщество14 сентября 2023 5:52

Жителей Ханты-Мансийска приглашают на фермерскую ярмарку

В Ханты-Мансийске пройдет фермерская ярмарка
Марина Прохорова
Фото: фонд развития Югры

Фото: фонд развития Югры

Жителей Ханты-Мансийска приглашают на фермерскую ярмарку, которая пройдет с 6 по 8 октября в КВЦ «Югра-Экспо» .

- С 6 по 8 октября в Ханты-Мансийске пройдет Югорская фермерская ярмарка выходного дня, где свою продукцию представят более ста товаропроизводителей округа и соседних регионов, - рассказал фонд развития Югры, выступающий организатором.

На ярмарке посетители смогут попробовать и приобрести уникальные продукты из натуральных экологически чистых компонентов: мясо, рыба, деликатесы, свежие дикорастущие ягоды, грибы и изделия из них, сезонные овощи, молочная продукция, замороженные полуфабрикаты, мед и продукты пчеловодства, зеленые культуры, чай и травяные сборы.

Напоминаем, что с 22 по 24 сентября в Ханты-Мансийске также пройдет выставка-ярмарка «Дары осени».