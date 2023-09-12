От продуктов до изделий из шерсти: В Ханты-Мансийске пройдет выставка-ярмарка «Дары осени»

В Ханты-Мансийске пройдет выставка-ярмарка «Дары осени». Фото: Фото: Архив администрации Ханты-Мансийска

В Ханты-Мансийске пройдет выставка-ярмарка «Дары осени». Она состоится 22-24 сентября по улице Чехова, 72 и будет открыта с 10:00 до 18:00. Об этом сообщает администрация Ханты-Мансийска.

В администрации города отметили, что ханты-мансийцам представят свою продукцию более 40 производителей из различных регионов страны. Там будут: сезонные овощи и фрукты, сухофрукты, колбасные и кондитерские изделия, продукция пчеловодства, травяные бальзамы, белорусские кондитерские изделия и сладости. А еще свежее мясо от сельскохозяйственного кооператива Тюменского района. Крестьянско-фермерские хозяйства Югры предложат жителям и гостям города ассортимент мяса птицы, молочной и рыбной продукции, яиц и дикоросов.

Кроме продуктов на ярмарке можно будет купить повседневную одежду из трикотажа, верхнюю одежду, головные уборы, валенки и унты, изделия из собачьей, верблюжьей, козьей и овечьей шерсти, монгольский трикотаж, домашнюю, кухонную утварь и многое другое.