Главе СКР Бастрыкин вмешался в историю с школьников из Пыть-Яха, который упал в яму с кипятком Фото: Татьяна Коркина

Глава СКР Александр Бастрыкин попросил доложить о ходе процессуальной проверки из-за травмирования 8-летнего ребенка в Пыть-Яхе, который провалился в возникшую из-за коммунальной аварии яму с кипятком и получил ожог ноги. Об этом сообщает информационный центр СК России.

Следователи Югры проводят проверку инцидента. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ по ХМАО-Югре Михаилу Мокшину доложить о ходе этой проверки.

Напомним, мы писали ранее, что мэр Пыть-Яха принес извинения семье школьника и обещал наказать виновных в случившемся.