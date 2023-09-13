В Пыть-Яхе 8-летний ребенок провалился в яму с кипятком и получил ожог ноги

В Пыть-Яхе 8-летний ребенок провалился в яму с кипятком и получил ожоги ног. Фото: архив КП

В Пыть-Яхе ребенок получил ожог ноги из-за порыва трубы с горячей водой. Об этом случая рассказал отец мальчика, опубликовав жуткую историю в одном из местных пабликов в соцсети Вконтакте.

- Сегодня, 12 сентября 2023 года, мой сын пошел в школу и не дошел, так как провалился в место прорыва. Что привело к ожогам правой ноги до тазобедренного сустава. Кто будет нести ответственность? - пишет отец ребенка.

К слову, в этом дворе коммунальные порывы происходят часто. По словам отца пострадавшего ребенка, трубы горячего водоснабжения порывает уже не впервые, но теперь дело дошло до пострадавших. Он сообщает, что коммунальные службы города не хотят работать и не реагируют на заявку о порыве, которую отправили утром перед ЧП и никто даже не приехал, чтобы установить ограждения вокруг опасного участка. Ребенок из-за своего любопытства решил «померить» лужу, но оказалось что под водой большая яма с кипятком, в которую школьник и провалился.

Семья обратилась с заявлением в правоохранительные органы. Мальчику предстоит лечение, он получил ожог правой ноги до тазобедренного сустава.

Фото: ЧП Пыть-Ях

Следком Югры организовал доследственную проверку по статье «выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Во время проверки следователи выяснят все обстоятельства произошедшего и причины, по которым образовалась яма с кипятком. А также оценят действия работников коммунальной службы.

- В ходе мониторинга социальных медиа выявлена публикация о том, что в Пыть-Яхе 8-летний ребенок провалился в возникшую из-за коммунальной аварии яму с кипятком и получил ожоги ног. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - сообщили в СУ СК РФ по ХМАО-Югре.

«Комсомольская правда - Югра» обратилась за комментариями в пресс-службу администрации Пыть-Яха. На момент публикации ответа не поступило.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Нефтеюганске подростки сломали позвоночник 10-летней девочке.