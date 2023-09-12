В Нефтеюганске подростки сломали позвоночник 10-летней девочке

В Нефтеюганске группа подростков сломала позвоночник 10-летней девочке. Фото: архив КП

В Нефтеюганске группа подростков напала на 10-летнюю девочку, после чего школьница оказалась в больнице с переломом позвоночника. Об этом сообщается в СМИ и соцсетях. В публикации сказано, что мама обратилась в полицию и ищет очевидцев происшествия так как подростки убежали с места происшествия. По ее словам, случилось это в субботу, 9 сентября, на площадке во дворе.

- Мальчик и две девочки, издевались над моей дочерью 10 лет (они намного старше), сломали ей позвоночник. Сейчас она в больнице, а эти дети гуляют, бегают и радуются жизни. А моя девочка лежит и плачет от боли, боится что-то говорить против этих детей, — рассказала мама пострадавшей девочки.

Нападавших девочка не знает — они убежали, когда приехала скорая, а ее вызвала женщина, которая увидела происходящее в окно. Когда женщина подбежала подростки просили девочку сказать, что она сама упала, так как она не могла встать и пошевелиться.

Пострадавшая девочка сказала маме, что ее начали обзывать, а затем один из мальчиков вырвал у нее сумку, а когда девочка попыталась ее забрать, получила несколько ударов. А затем в драку включились наблюдавшие за издевательствами другие подростки. Ребенка крутили и сделали какой-то прием и она упала на спину и больше встать не смогла.

Этим случаем уже заинтересовались в следственном комитете ХМАО-Югры. Они начали проверку.

- В ходе мониторинга социальных медиа выявлена публикация о том, что 9 сентября в Нефтеюганске группа детей избила 10-летнюю девочку, у которой в последствии диагностировали травму позвоночника. По поручению руководителя СУ СКР по ХМАО – Югре следователями начата доследственная проверка, - прокомментировали в ведомстве.

Во время проверки ведомство выяснить все обстоятельства произошедшего и примут процессуальное решение.

«Комсомольская правда - Югра» отправила запрос в департамент здравоохранения с просьбой прокомментировать состояние ребенка, на момент публикации ответа не поступило.