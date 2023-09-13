Глава Пыть-Яха принес извинения семье школьника, который получил ожог при падении в яму с кипятком

Фото: страница главы Пыть-Яха Александра Морозова

Глава Пыть-Яха Александр Морозов принес извинения семье школьника, который получил ожог при падении в яму с кипятком. Соответствующий пост он опубликовал на своей странице в соцсети Вконтакте. Написав о том, что он лично контролирует ситуацию и уже успел встретится с отцом пострадавшего мальчика.

Напомним, что вчера, 12 сентября произошел порыв тепловых сетей между домами № 23 и № 24 микрорайона Пионерный. 8-летний мальчик по дороге в школу решил «померить» лужу, но оказалось что под водой большая яма с кипятком, в которую школьник провалился и ошпарил ногу кипятком.

По словам главы города, порыв уже устранили, а причины аварии сейчас выясняются.

- Идет проверка в отношении должностных лиц, по чьей вине произошла эта ситуация. По результатам проверки виновные будут привлечены к ответственности, - сообщил Александр Морозов.

Во время разговора с мэром отец ребенка поблагодарил медиков за своевременную и качественную медицинскую помощь. Он сообщил, что состояние мальчика - удовлетворительное.

- Искренне сожалею о случившемся, приношу свои извинения, обещаю разобраться в причинах происшествия и уведомить родителей о результатах проверки, - написал Александр Морозов.