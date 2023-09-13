Прокуратура проводит проверку по информации об избиении подростками школьницы в Нефтеюганске Фото: Татьяна Коркина

Прокуратура проводит проверку по информации об избиении школьницы в Нефтеюганске. Об этом говорится в публикации на сайте ведомства.

- По поручению прокуратуры округа Нефтеюганская межрайонная прокуратура организовала проверку по информации, размещенной в СМИ, о причинении телесных повреждений 10-летней школьнице - сообщили в ведомстве.

Сейчас выясняются все обстоятельства произошедшего. Во время проверки прокуратура оценит действия уполномоченных органов, образовательных организаций по профилактике правонарушений несовершеннолетних, а также работе органов внутренних дел по оперативному реагированию на сообщение о преступлении.

По результатам проверки прокуратура примет меры прокурорского реагирования. Напомним, что следователи также проводят проверку, которая находится на контроле прокуратуры.