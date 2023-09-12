Югра
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Югра
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Югра
+20°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия12 сентября 2023 14:31

Стало известно о состоянии девочки, которой сломали позвоночник подростки в Нефтеюганске

Медицинская помощь ребенку оказывается в полном объеме
Виктория Терина
Стало известно о состоянии девочки, которой сломали позвоночник подростки в Нефтеюганске

Стало известно о состоянии девочки, которой сломали позвоночник подростки в Нефтеюганске

Фото: Татьяна Коркина

Медики Нефтеюганской больницы имени В.И. Яцкив рассказали о состоянии девочки, которая пострадала во время драки с подростками во дворе.

- Девочка проходит лечение в травматологическом отделении Нефтеюганской окружной клинической больницы. Состояние ребёнка оценивается специалистами как удовлетворительное. Медицинская помощь оказывается в полном объеме - сообщили в медучреждении.

Напомним, что в 17 микрорайоне около дома 11/2 между школьниками произошла потасовка. На девочку напали подростки и в результате она получила травму позвоночника. Следком Югры проводит проверку инцидента.