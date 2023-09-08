Следком Югры завел уголовное дело на ученика вечерней школы Сургута, который избил одноклассницу и ее друга-подростка

Следком Югры завел уголовное дело на ученика вечерней школы Сургута, который избил одноклассницу и ее 15-летнего друга Фото: Татьяна Коркина

На Саида Магеррамова, того самого 19-летнего парня, избившего одноклассницу в вечерней школе и ее 15-летнего друга, завели уголовное дело. Об этом сообщил следственный комитет Югры. Ведомство организовало проверку после того, как в СМИ появилось описание инцидента, опубликованное мамой пострадавшего подростка.

- По поручению Председателя СКР Александра Бастрыкина заведено уголовное дело в отношении 19-летнего учащегося вечернего общеобразовательного учреждения Сургута. Он подозревается в хулиганстве с применением насилия, - говорится в сообщении ведомства.

Следователям предстоит собрать доказательства, допросить свидетелей и выяснить все обстоятельства произошедшего. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения Саиду Магеррамову.