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НовостиПроисшествия8 сентября 2023 14:28

Следком Югры завел уголовное дело на ученика вечерней школы Сургута, который избил одноклассницу и ее друга-подростка

За хулиганство с применением насилия ответит 19-летний ученик сургутской вечерней школы
Виктория Терина
Следком Югры завел уголовное дело на ученика вечерней школы Сургута, который избил одноклассницу и ее 15-летнего друга

Следком Югры завел уголовное дело на ученика вечерней школы Сургута, который избил одноклассницу и ее 15-летнего друга

Фото: Татьяна Коркина

На Саида Магеррамова, того самого 19-летнего парня, избившего одноклассницу в вечерней школе и ее 15-летнего друга, завели уголовное дело. Об этом сообщил следственный комитет Югры. Ведомство организовало проверку после того, как в СМИ появилось описание инцидента, опубликованное мамой пострадавшего подростка.

- По поручению Председателя СКР Александра Бастрыкина заведено уголовное дело в отношении 19-летнего учащегося вечернего общеобразовательного учреждения Сургута. Он подозревается в хулиганстве с применением насилия, - говорится в сообщении ведомства.

Следователям предстоит собрать доказательства, допросить свидетелей и выяснить все обстоятельства произошедшего. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения Саиду Магеррамову.