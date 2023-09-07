Фото: ФПБЖ "Дай лапу, друг! " в Лангепасе

В полиции прокомментировали задержание живодера, изнасиловавшего и убившего собаку в Лангепасе. Следователь следственного отдела ОМВД России по Лангепасу, старший лейтенант юстиции Максим Гришков сообщил, что случай является редким и резонансным, а полиции предстоит долгая работа перед тем как дело попадет в суд.

- В ночь 31 августа в дежурную часть МВД поступило сообщение от жителей города о том, что на территории СОТ «Дорожник» обнаружен мужчина в состоянии алкогольного опьянения рядом с которым находился труп собаки с признаками насильственной смерти. Полиция задержала пьяного жителя Лангепаса, который спал рядом с трупом собаки породы «лайка» - подтвердил следователь.

Максим Гришков отметил, что уголовное дело находится на стадии предварительного следствия и предстоит еще огромный объем работы, провести экспертизы. После расследования дело будет передано в прокуратуру, а затем в суд.

- На моей памяти в Лангепасе подобных преступлений не было. Уголовное дело заведено по статье "жестокое обращение с животным повелевшее его гибель с садистскими методами" - отметил Гришков.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Нижневартовске живодер изнасиловал бездомную собаку и бросил ее умирать.