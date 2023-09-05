В Югре полиция завела уголовное дело на живодера, изнасиловавшего и убившего собаку в Лангепасе

В Югре полиция завела дело на живодера, изнасиловавшего и убившего собаку в Лангепасе. Фото: ФПБЖ "Дай лапу, друг! " в Лангепасе

Жители Югры все еще шокированы произошедшим в Лангепасе зверским убийством собаки по кличке Рекс. А после того, как стало известно, что живодера отпустили на свободу, возмущение дошло до крайности. Жители требуют назвать имя преступника желая ему такой же участи как бедному животному. Кроме того, они организовали сбор подписей для того, чтобы преступник получил максимально возможное наказание.

Так выглядел Рекс в апреле 2023 года. Фото: ФПБЖ "Дай лапу, друг! " в Лангепасе

- Есть вероятность, что преступник так и не понесет наказание, в лучшем случае отделается штрафом, в худшем будет дальше продолжать издеваться над невинными животными. Обращаемся к Вам, пожалуйста, не останьтесь равнодушными, помогите найти и наказать виновного по всей строгости закона, ему не место на свободе - написано в обращении от жителей Лангепаса.

Напомним, что у животных, в том числе у Рекса, погибли хозяева. Их подкармливали неравнодушные жители и волонтеры, но собаки сбежали и лишь одна из них осталась в живых. Люди обеспокоены тем, что мужчина опасен для других животных и даже для людей.

- Надеемся, что в этот раз полиция доведет дело до конца и не оставят это преступление безнаказанным. Здесь, уже, маньяк-извращенец и никто не даст гарантии, что в следующую свою пьянку он не сделает то же самое с человеком. Мне, как матери, неспокойно, когда такие личности ходят свободно по нашему городу - говорит волонтер Арина Альховик.

В этом контейнере нашли убитую собаку. Фото: ФПБЖ "Дай лапу, друг! " в Лангепасе

Волонтеры, нашедшие собаку, пытаются добиться информации от полиции, но информацию по делу никакую не дают, объясняя это тем, что официально они не имеют никакого отношения к собаке, так как у Рекса не было хозяина и он считается бездомным животным.

Фото: ФПБЖ "Дай лапу, друг! " в Лангепасе

Корреспонденту «Комсомольской правды- Югра» удалось выяснить, что полиция держит ситуацию под контролем и завела уголовное дело против мужчины из Лангепаса, которого волонтеры обвинили в убийстве и изнасиловании собаки. Эту информацию подтвердили в пресс-службе УМВД России по ХМАО-Югре.

- Возбуждено уголовное дело по статье о жестоком обращении с животным в отношении мужчины 1970 года рождения. Он дал признательные показания, ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде - сообщили в полиции.

В своем признании 53-летний подозреваемый рассказал, что пнул собаку, когда она начала громко лаять на проходящих мимо детей и животное его укусило. Тогда он сорвался и совершил зверские издевательства, убив пса. Мужчину отпустили под подписку о невыезде так как статья, по которой его обвиняют, не предусматривает меру пресечения в виде ареста. Дальнейшую участь живодера решит суд.

Напомним, ранее «Комсомольская правда - Тюмень» писала о том, что живодер из Тюмени зверски расправился с енотом, забив его поленом.