Вырезал язык и засунул бутылку в пасть: в Югре живодер зверски изнасиловал собаку и уснул на ее трупе

Фото: ФПБЖ "Дай лапу, друг" в Лангепасе

Жуткая новость из Лангепаса. Там произошло зверское убийство собаки, причем беззащитное существо не просто убили, а еще и изнасиловали. Сделал это мужчина, а нашли животное волонтеры. О зверском случае рассказали в фонде помощи бездомных животных Лангепаса «Дай лапу, друг».

- Собака лишилась хозяина. Эту и других собак, подкармливали неравнодушные люди. Мы планировали забрать их в фонд, как только построим вольеры, но, к сожалению, с начала лета никто не откликнулся и мы, по традиции, начали строить вольеры руками волонтеров, как только нашлось время - рассказали предысторию в фонде.

Фото: ФПБЖ "Дай лапу, друг" в Лангепасе

Вчера, 31 августа, стало известно, что одна из собак исчезла, а другую хотели взять на передержку, чтобы уберечь ее, но она сбежала. Во время поисков второй собаки люди случайно зашли в вагончик, где и увидели страшную картину. В вагончике лежал труп собаки с бутылкой в пасти, а на ней спал мужчина, который, вероятнее всего, и убил животное.

Фото: ФПБЖ "Дай лапу, друг" в Лангепасе

- На собаке нет живого места: поврежден задний проход, вырезан язык, мошонка, практически отрезан половой орган. Сразу вызвали полицию. Нашедшей женщине стало плохо, - рассказывают волонтеры.

Ситуация вызвала огромный резонанс в городе. Жители готовы устроить самосуд на маньяком. Зоозащитники обратились к главе Лангепаса Сергею Горобченко с просьбой взять дело на контроль.

- Ужасающий случай! Я полностью поддерживаю мнение относительно того, что виновные в этом страшном злодеянии (жестокое обращение с животными) должны понести наказание. Расследование этого вопиющего факта уже проводят правоохранительные органы. Администрация города в этом деле готова оказать всяческое содействие в рамках своих полномочий, - прокомментировал Сергей Горобченко.

Волонтеры бьют тревогу, так как убийства животных происходят в городе и по всей Югре часто. По их словам, собак десятками травят, отстреливают (почти по каждому случаю было написано заявление).

Фото: ФПБЖ "Дай лапу, друг" в Лангепасе

- Это не просто убийство бездомного животного, это извращение! Кто знает, что придет в его голову в следующий раз. Тут даже те, кто против животных, должны задуматься - прокомментировал зоозащитник из Лангепаса Олег Μаксимов.

В пресс-службе окружной полиции отметили, что сейчас на месте работают правоохранительные органы и разбираются в случившемся.

- Сообщение зарегистрировано, отдел дознания проводит проверку, устанавливаются обстоятельства, назначены экспертизы. Процессуальное решение еще не принято. Решается вопрос о начале уголовного дела по статье о жестком обращении с животными - прокомментировали KP.RU в пресс-службе УМВД России по ХМАО-Югре.

KP.RU связалась с волонтером, которая первая нашла собаку. Галина рассказала жесткие подробности случившегося. По этическим соображениям мы не можем описывать всего зверства, который совершил живодер.

- Этот мужчина сначала помогал в поиске сбежавших собак, даже оставил свой номер волонтеру. А потом пришел и сказал, что Рекса вы можете не искать - «я его убил». Объяснил он это тем, что пес был агрессивный и кидался на детей. Потом он сказал, что убьет и вторую собаку. Позже мы оправились на поиски Дуси, когда мы искали, увидели вагончик в котором торчала мужская спина. Подумали может плохо кому-то стало, решили зайти, а там заметили голову собаки в пасти которой торчала бутылка и на которой спал этот самый мужчина, - рассказывает Галина.

Женщина дополнила, что когда мужчина общался с ними (около 19:00) он был выпивший, а когда его нашли с собакой он просто был в неадекватном состоянии. В вагончики повсюду валялись пустые бутылки от водки. Волонтер дополнила, что со второй собакой все в порядке, ее удалось перевезти в безопасное место. Она дополнила, что ситуация с бездомными животными в Лангепасе критическая. Там два года убивают собак.

Напомним, похожий случай произошел чуть меньше года назад в Нижневартовске. Живодер изнасиловал бездомную собаку и бросил ее умирать, но к счастью ее спасли неравнодушные люди и она осталась жива.

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