Пожары в Югре: последние новости на 13 августа 2023 года

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В Югре продолжают бушевать природные пожары. За прошедшие сутки ситуация в округе вновь ухудшилась: если 11 августа горели 2 402,2 гектара, то 12 августа площадь, охваченная огнем, возросла до 2 563,32 гектара.

- Ведутся работы по тушению одного ландшафтного пожара в Кондинском районе площадью 90 гектаров и 17 лесных пожаров на площади 2 563,32 гектара, из которых 9 локализованы - 2 466,82 гектара, - прокомментировали в ведомстве.

Сейчас огнем охвачены следующие лесничества: Белоярское - 2 468,02 гектара (там все еще действует режим ЧС), Березовское - 78,25 гектара, Сургутское - 11,2 гектара ,Самаровское - 3,4 гектара, Урайское - 2,4 гектара и Советское - 0,05 гектара.

Но, несмотря на это, власти решили снять запрет на посещение югорских лесов и въезд в них на автотранспорте.

Тем не менее следует помнить, что особый противопожарный режим в округе никто не отменял. Он запрещает сжигать мусор, сухую травянистую растительность, применять открытый огонь, разводить костры и использовать мангалы для приготовления пищи.

Таким образом, при сборе ягод, грибов, охоте и рыболовстве жителям необходимо соблюдать все вышеупомянутые правила, а также правила пожарной безопасности.

На данный момент в тушении пожаров задействованы более 260 работников Авиалесоохраны Югры, «Центроспас-Югории» и главного управления МЧС.

Совместными усилиями спасатели потушили за сутки пять лесных пожаров: 162 ландшафтных на площади 26 399,33 гектара, 565 лесных на площади 57 873,02 гектара и семь на землях особо охраняемых природных территорий - 525,1 гектара.

Кстати, согласно прогнозу ЧС на 13 августа, подготовленному МЧС России по ХМАО-Югре, в округе прогнозируются 5-10 новых возгораний. Наибольшая вероятность возникновения огня присутствует в Белоярском, Березовском, Кондинском, Ханты-Мансийском, Нефтеюганском и Октябрьском районах.

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ?

Если вы стали очевидцем пожара, обращайтесь в специализированную диспетчерскую службу Базы авиационной и наземной охраны лесов Югры: 8 (3467) 33-15-46. Также информация принимается на прямой линии лесной охраны: 8 800 100-94-00.