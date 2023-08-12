Природные пожары в Югре охватили более двух с половиной тысяч гектаров

Фото: департамент недропользования и природных ресурсов Югры

В Югре продолжают бушевать природные пожары. Как сообщили в региональном департаменте недропользования и природных ресурсов, на утро 12 августа пламя охватило 2 563,32 гектара.

- Ведутся работы по тушению одного ландшафтного пожара в Кондинском районе - 90 гектаров и 17 лесных пожаров на площади 2 563,32 гектара, из которых 9 локализованы на площади 2 466,82 гектара, - прокомментировали в ведомстве.

Сейчас огнем охвачены следующие лесничества: Белоярское - 2 468,02 гектара, Березовское - 78,25 гектара, Самаровское - 3,4 гектара, Советское - 0,05 гектара, Сургутское - 11,2 гектара, Урайское - 2,4 гектара.

В тушении задействованы более 260 работников Авиалесоохраны Югры, «Центроспас-Югории», главного управление МЧС, а также необходимые оборудование и техника.

Совместными усилиями спасатели потушили за сутки пять лесных пожаров.

Сообщить о природном пожаре можно на номер специализированной диспетчерской службы Базы авиационной и наземной охраны лесов Югры: 8 (3467) 33-15-46. Также информация принимается на прямой линии лесной охраны: 8 800 100-94-00.