Бастрыкин поручил завести уголовное дело из-за нападения толпы подростков на школьника в Мегионе

Председатель СКР ждет доклад от следователей Югры по делу о нападении на 12-летнего подростка Фото: Татьяна Коркина

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за нападения толпы подростков на 12-летнего школьника. Об этом сообщает информационный центр СК России.

Напомним, ранее мы писали о том, что группа подростков в общественном месте, жестоко избили мальчика в Мегионе. Благодаря тому, что в ситуацию вмешалась прохожая школьник смог сбежать от агрессивной группы парней. Следком Югры уже проводит проверку происшествия.

- Глава ведомства поручил руководителю СУ СКР по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре Мокшину М.В. возбудить уголовное дело и представить доклад. Ход исполнения поручения поставлен на контроль в центральном аппарате СК России - говорится в сообщении информационного центра СКР.