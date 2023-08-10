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НовостиПроисшествия10 августа 2023 10:45

Бастрыкин поручил завести уголовное дело из-за нападения толпы подростков на школьника в Мегионе

Председатель СКР ждет доклад от следователей Югры по делу о нападении на 12-летнего подростка
Виктория Терина
Председатель СКР ждет доклад от следователей Югры по делу о нападении на 12-летнего подростка

Председатель СКР ждет доклад от следователей Югры по делу о нападении на 12-летнего подростка

Фото: Татьяна Коркина

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за нападения толпы подростков на 12-летнего школьника. Об этом сообщает информационный центр СК России.

Напомним, ранее мы писали о том, что группа подростков в общественном месте, жестоко избили мальчика в Мегионе. Благодаря тому, что в ситуацию вмешалась прохожая школьник смог сбежать от агрессивной группы парней. Следком Югры уже проводит проверку происшествия.

- Глава ведомства поручил руководителю СУ СКР по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре Мокшину М.В. возбудить уголовное дело и представить доклад. Ход исполнения поручения поставлен на контроль в центральном аппарате СК России - говорится в сообщении информационного центра СКР.