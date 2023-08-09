Толпа подростков в Мегионе избили двенадцатилетнего школьника

Фото: паблик "ЧП Мегион"

В Мегионе толпа подростков избила 12-летнего мальчика. По словам очевидцев, мальчугана били кулаками в лицо, прыгали на нем. О происшествия сообщили женщина, которая увидев жуткую картину, сначала прибывала в шоке, а затем понеслась на помощь мальчику.

- Избивали жестко, били кулаками в лицо, прыгали на ребенке, я от ужаса остолбенела, потом понеслась на помощь. Стояли смотрящие рядом и орали: добей, убей. Я подскочила. Все нападающие убежали, ребенок был избит сильно, плюс стресс от всего, плакал, переносица перебита. Я стала орать, вне себя от ужаса. Пацаненка отпустили, - рассказала жительница Мегиона.

По ее словам, все произошло среди бела дня возле КДК «Калейдоскоп». А причиной такой жестокости стало то, что якобы мальчик оскорбил маму одного из напавших. Когда спасительница вступилась за школьника, то подростки перекинулись уже на женщину, правда, ее не били, но послали ее матом. Полиция уже в курсе произошедшего, проводит проверку.

- Факт нападения на ребенка зарегистрирован, проводится проверка - ответили нашему корреспонденту в пресс-службе УМВД России по ХМАО-Югре.

Кроме полиции в дело вмешалась окружная прокуратура и также организовала проверку, после которой обещала принять законные меры.

- Прокуратура Мегиона по поручению прокуратуры округа организовала проверку по информации, размещенной в СМИ, о причинении телесных повреждений мальчику группой несовершеннолетних. В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего. В ходе проверки будет дана оценка исполнению уполномоченными органами законодательства в сфере профилактики правонарушений среди несовершеннолетних, а также работе органов внутренних дел по своевременному реагированию на сообщения о совершении преступлений - сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Напомним, ранее мы писали о том, что глава СКР Бастрыкин запросил доклад об избиении подростка на детской площадке в ХМАО. Школьник был избит женщиной за то, что качался на детской качели.