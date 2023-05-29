Глава СКР Бастрыкин запросил доклад об избиении подростка на детской площадке в ХМАО

Фото: скриншот из видео/соцсети

В Нефтеюганске и уже по всей Югре продолжаются споры по поводу драки на детской площадке, а точнее нападения женщины на 13-летнего подростка. По информации, которая распространяется в соцсетях, женщина избила подростка за то, что ей не понравилось, что ребенок залез на качели для детей помладше и мог их сломать. Она отобрала у мальчика документы, которые он нес с собой, в том числе почётные грамоты, а потом стала бить его и чуть не порвала его бумаги. В ситуацию вмешался случайный прохожий и только тогда женщина отпустила подростка.

Родители мальчика написали заявление в полицию, что нам подтвердили в пресс-службе УМВД России по ХМАО-Югре, уточнив что проводится проверка. Такая-же информация опубликована в официальном телеграм-канале СУ СК РФ по ХМАО-Югре.

- В дневное время 26 мая 2023 года на территории 1-го микрорайона Нефтеюганска женщина избила 13-летнего мальчика из-за того, что тот качался на детской качели. По данному факту Нефтеюганским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по ХМАО - Югре организована доследственная проверка с целью установления всех обстоятельств произошедшего. Личность женщины установлена, с нею проводятся процессуальные действия - говорится в сообщении ведомства.

Тем временем пользователи в соцсетях разделились на два лагеря: те кто защищают подростка и те кто считают, что женщина права в том, что сделала ему замечания.

- На самом деле дети ещё те провокаторы, тяжело судить не зная всех нюансов произошедшего, но это в любом случае не даёт право взрослому человеку применять физическую силу по отношению к ребенку - пишет одна из подписчиц местного паблика.

В любом случаев в ситуации будут разбираться правоохранители. Произошедшим уже заинтересовалась прокуратура, уточнив, что по результатам проверки информации, при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования. Кроме прокуратуры в дело вмешался глава СКР Александр Бастрыкин. Он поручил руководителю СУ СК по ХМАО Михаилу Мокшину представить доклад о ходе проверки и установленных обстоятельствах.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Югре 17-летние подростки устроили поножовщину в день Последнего звонка. Материалы дела переданы в Следственный комитет.