В Югре 17-летние подростки устроили поножовщину в день Последнего звонка

Материалы дела переданы в Следственный комитет. Фото: Виктория Гаврик

В поселке городского типа Белый Яр Сургутского района подросток порезал сверстника ножом. Как стало известно редакции «Комсомольская правда», парни были знакомы до конфликта. Ребята почти не ссорились и даже дружили.

В пресс-службе МВД России по ХМАО-Югры корреспонденту подтвердили информацию, сообщив, что инцидент между 17-летними подростками произошел накануне, 22 мая 2023 года. Вчера ребята отмечали «Последний звонок».

— Материалы дела переданы в Следственный комитет, — кратко ответили в пресс-службе управления.

Комментарий от Следственного комитета по ХМАО-Югры ожидается.

Отметим, похожие инциденты произошли в Волгоградской области и Уфе. В поселке Иловля утром 23 мая выпускник школы №1 на линейке в честь мероприятия «Последний звонок» приставил нож к горлу одноклассницы в то время, пока остальные ребята выступали на сцене.

В Уфе девятиклассников госпитализировали с ножевыми ранениями, которые им нанес одноклассник в день Последнего звонка. Трагедия произошла на берегу озера рядом с селом Алаторка. Выпускники отмечали там праздник, распивая алкоголь. В какой-то момент веселье переросло в ссору, и в итоге 15-летний парень набросился на своих сверстников с ножом, ударив одного в живот, а другого в грудь.