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НовостиПроисшествия28 мая 2023 12:45

Нефтеюганский следком заинтересовался избиением мальчика взрослой женщиной на детской площадке

Организована доследственная проверка
Марина Прохорова
Скриншот из видео

Скриншот из видео

Нефтеюганский следком организовал доследственную проверку по факту избиения ребенка на детской площадке. Как сообщили в ведомстве, информация об этом появилась в различных соцсетях.

Сначала на опубликованном видео женщина и мальчик о чем-то спорят, а потом югорчанка нападет на ребенка и начинает его мутузить. Остановил рукоприкладство неравнодушный мужчина, проходивший мимо.

Известно, что инцидент произошел 26 мая на территории первого микрорайона. Женщина избила 13-летнего мальчика из-за того, что тот качался на детской качели.

- По данному факту организована доследственная проверка, в рамках которой будут установлены все обстоятельств произошедшего. Личность женщины уже известна, с нею проводятся процессуальные действия, - прокомментировали в ведомстве.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.