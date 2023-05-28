Нефтеюганский следком заинтересовался избиением мальчика взрослой женщиной на детской площадке

Скриншот из видео

Нефтеюганский следком организовал доследственную проверку по факту избиения ребенка на детской площадке. Как сообщили в ведомстве, информация об этом появилась в различных соцсетях.

Сначала на опубликованном видео женщина и мальчик о чем-то спорят, а потом югорчанка нападет на ребенка и начинает его мутузить. Остановил рукоприкладство неравнодушный мужчина, проходивший мимо.

Известно, что инцидент произошел 26 мая на территории первого микрорайона. Женщина избила 13-летнего мальчика из-за того, что тот качался на детской качели.

- По данному факту организована доследственная проверка, в рамках которой будут установлены все обстоятельств произошедшего. Личность женщины уже известна, с нею проводятся процессуальные действия, - прокомментировали в ведомстве.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.