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НовостиПроисшествия9 августа 2023 13:30

Следком Югры начал проверку ситуации с избиением подростка в Мегионе

Руководитель следственного управления поручил начать проверку и оценить действия подростков, которые напали на школьника в Мегионе
Виктория Терина
Следком Югры начал проверку ситуации с избиением подростка в Мегионе

Следком Югры начал проверку ситуации с избиением подростка в Мегионе

Фото: Татьяна Коркина

Следком Югры начал проверку ситуации с избиением подростка в Мегионе. Процессуальную проверку начали по поручению руководителя следственного управления.

- По сообщению СМИ о хулиганских действиях несовершеннолетних жителей Мегиона организована проверка. В ходе мониторинга социальных медиа выявлена публикация о том, что группа неизвестных подростков, находясь в общественном месте, применила в отношении несовершеннолетнего физическую силу - говорится в сообщении силового ведомства.

Напомним, что о избиение 12-летенго мальчика толпой подростка стало известно сегодня, после рассказа об этом вопиющем случае очевидицы, которая не смогла пройти мимо и вступилась за мальчугана.

Следком оценит действия подростков и после проверки принято процессуальное решение.