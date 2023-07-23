В Сургуте зятю-убийце продлили срок содержания под стражей Фото: Татьяна Коркина

В Сургуте зятю-убийце продлили срок содержания под стражей. Информация об этом опубликована пресс-службой Сургутского городского суда на официальном сайте.

- Сургутским городским судом ХМАО – Югры рассмотрено постановление следователя следственного отдела по городу Сургуту СУ СК России по ХМАО-Югре о возбуждении перед судом ходатайства о продлении срока содержания под стражей Мадояну О.Р. - говорится в сообщении.

Ранее мужчину заключили под стражу до 24 июля, но суд продлил меру пресечения до 23 сентября.

- Мадояну О.Р. продлен срок содержания под стражей на срок 1 месяц 30 суток, то есть до 23 сентября 2023 года - подтвердили в пресс-службе.

Напомним, что в конце мая в Сургуте, рядом с «Армянским переулком», на глазах у посетителей кафе мужчина зверски расправился со своим 59-летним тестем.