В Югре обезумевший от злости мужчина зарезал тестя на глазах у посетителей кафе

Фото с личной страницы Овика Мадояна

Посетители сургутского кафе «Глав шаурма», расположенного на проспекте Мира, стали свидетелями жесткого убийства. Кровавая поножовщина произошла ранним утром 24 мая, в какой-то момент гости заметили, что у входа в заведение двое мужчина начинают выяснять отношения на повышенных тонах, а затем в руке одного из них оказывается нож.

На видеозаписи, появившейся в соцсетях, злоумышленник с бешеным остервенением ударяет соперника лезвием в живот, а затем, бросив его на холодном асфальте, садится в дорогую иномарку и уезжает.

- Не делай этого! Он с ножом, он его режет! - кричали испуганные очевидцы происшествия.

Корреспонденту «Комсомольской правды - Югра» удалось получить комментарий по поводу данного инцидента.

- Происшествие случилось 24 мая примерно в 2.30. Повздорившие мужчины - родственники, конфликт носит бытовой характер. Сейчас принимаются все меры для задержания нападавшего, - рассказала начальник отдела информации и общественных связей, подполковник внутренней службы УМВД России по ХМАО-Югре Ольга Абмайкина.

Позже выяснилось, что нападавший - Овик Мадоян, а погибший - его 59-летний тесть Мехак Куркчян (именно ему и принадлежит заведение, у которого произошло убийство). Причиной конфликта между мужчинами стало то, что последнему не нравился образ жизни супруга дочери - он поколачивал жену, любил весело провести время вне дома и почти не занимался детьми. Именно поэтому Мехак и забрал дочь к себе. Разумеется, Овику не понравилось такое вмешательства в их с женой личную жизнь, и он решил выяснить отношения с тестем, а затем это вылилось в убийство.

Сейчас югорчанин обвиняется по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) и объявлен в розыск.

Фото: СУ СКР по ХМАО-Югре

- В совершении преступления подозревается Мадоян Овик Рубенович, родившийся 2 октября 1982 года. Он проживал в квартире одного из дома по улице Ленина, - прокомментировали в пресс-службе СУ СКР по ХМАО-Югре.

Также в ведомстве уточнили приметы разыскиваемого. На вид ему 40-45 лет, имеет крупный широкий нос, темные волосы, коротко стриженые бороду и усы.

При наличии сведений о возможном местонахождении мужчины необходимо звонить в дежурную часть УМВД России по Сургуту: 8(3462)76-13-12, 76-13-46. Также информация принимается в дежурной части УМВД России по ХМАО-Югре: 8 (3467) 398-215, 398-216.