В Сургуте озлобленный мужчина зарезал родственника на глазах у посетителей кафе

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Посетители сургутского кафе «Армянский переулок», расположенного на проспекте Мира, стали свидетелями жесткого убийства. В какой-то момент гости заметили, что у входа в заведение двое мужчина начинают выяснять отношения на повышенных тонах, а затем в руке одного из них оказывается нож.

На видеозаписи, появившейся в телеграм-канале «Мегаполис ЮГРА», злоумышленник с бешеным остервенением ударяет соперника лезвием в живот, а затем, бросив его на холодном асфальте, садится в дорогую иномарку и уезжает.

- Не делай этого! Он с ножом, он его режет! - кричали испуганные очевидцы происшествия.

Корреспонденту «Комсомольской правды - Югра» удалось получить комментарий по поводу данного инцидента.

- Происшествие случилось 24 мая примерно в 2.30. Повздорившие мужчины - родственники, конфликт носит бытовой характер. Сейчас принимаются все меры для задержания нападавшего, - рассказали в полиции.