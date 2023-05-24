Фото: СУ СКР по ХМАО-Югре

Мужчину, зарезавшего родственника возле сургутского кафе, объявили в розыск. Об этом сообщили в пресс-службе регионального следкома.

- В совершении преступления подозревается Мадоян Овик Рубенович, родившийся 2 октября 1982 года. Он проживал в квартире одного из дома по улице Ленина, - прокомментировали в ведомстве.

Приметы: на вид 40-45 лет, крупный широкий нос, коротко стриженые борода и усы, волосы на голове темные, редкие в передней части.

При наличии сведений о возможном местонахождении мужчины необходимо позвонить в дежурную части УМВД России по Сургуту: 8(3462)76-13-12, 76-13-46. Также информация принимается в дежурной части УМВД России по ХМАО-Югре: 8 (3467) 398-215, 398-216.

Напоминаем, что инцидент произошел ранним утром в районе дома № 22б по проспекту Мира. Погибшим оказался 59-летний горожанин.