Опубликовано видео с задержанием Овика Мадояна, зарезавшего тестя на глазах у прохожих в Сургуте

Фото: пресс-служба МВД России.

Полицейские опубликовали видео с задержанием Овика Мадояна, зарезавшего тестя на глазах у прохожих в Сургуте. По данным МВД России, сегодня оперативники провели задержание в одной из гостиниц города ранее судимого местного жителя. Он подозревается в убийстве своего родственника.

Предварительно, правоохранительными органами установлено, что мужчина на почве неприязненных отношений нанес своему тестю несколько ударов ножом в области живота и груди, после чего скрылся с места преступления. Родственник скончался.

Оперативникам понадобились сутки, что установить местонахождение подозреваемого. На кадрах с задержания видно, что мужчина не выполнил требование о сдаче оружия и оказывал сопротивление сотрудникам полиции. К нему применили физическую силу. На Мадояна заведено уголовное дело по статье «Убийство».

Напомним, в Сургуте у дверей местного кафе на проспекте Мира двое мужчин устроили драку. В руках одного из оппонентов оказался нож. Сотрудники МВД и Следственного комитета объявили предполагаемого преступника в розыск. Ориентировки с лицом Овика Мадояна были развешены по всему городу.

Все это время он скрывался в одной из гостиниц Сургута, где взял номер без паспорта. Местные жители узнали злоумышленника и позвонили в полицию.