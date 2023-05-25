В Югре задержали мужчину, зарезавшего тестя на глазах у прохожих

Фото с личной страницы Овика Мадояна.

В Сургуте задержали Овика Мадояна, который подозревается в убийстве родственника в центре города. Накануне посетители кафе на проспекте Мира стали свидетелями жестокого убийства человек. Поножовщину устроил местный житель Овик Мадоян ранним утром 24 мая. У входа заведения двое мужчин начали выяснять отношения на повышенных тонах. Внезапно в руках одного из них блеснул нож.

На кадрах, опубликованных в социальных сетях, подозреваемый с невероятной силой ударяет соперника лезвием в живот, а потом садится в иномарку и уезжает с места преступления. В драке погиб Мехак Куркчян, который является владельцем кафе, возле которого произошла потасовка. Нападавшего незамедлительно объявили в розыск, ориентировка на мужчину появилась в социальных сетях МВД.

Спустя сутки правоохранители задержали Мадояна. По информации 112, весь день он провел в одной из гостиниц Сургута. Там он снял номер без паспорта. Предварительно, мужчину опознали местные жители и позвонили в полицию. На него заведено уголовное дело по статье «Убийство».

Фото с личной страницы Овика Мадояна.

Напомним, причиной драки между родственниками стало буйное поведение Мадояна, который занимался рукоприкладством в отношении дочери погибшего. Мехак Куркчян перед инцидентом забрал дочь к себе домой, но подозреваемому не понравилось вмешательство родственника в семейную жизнь пары, поэтому он решил выяснить отношения с тестем с помощью ножа.