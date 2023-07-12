Пожары в Югре: последние новости на 13 июля 2023 года Фото: Юлия Кучеренко

В Югре за прошедшие сутки тушили 2 ландшафтных пожара в Березовском районе на площади 640 га. А так же проводятся работы по тушению 15 лесных пожаров на площади 8 272,4 га, из них локализовано 9 пожаров на площади 4 563,2 гектаров. Авиапатрулирование югорских лесов продолжается в постоянном режиме.

Пожары тушат 416 работников Авиалесоохраны Югры, лесопожарных формирований региона и необходимая спецтехника. Всего с начала пожароопасного периода в Югре ликвидированы 146 ландшафтных возгораний площадью 24,2 тысячи гектаров и 356 лесных пожаров площадью 36,1 тысячи гектаров, а также шесть лесных пожаров площадью 525 гектаров на землях особо охраняемых природных территорий.

Всего с начала пожароопасного периода в Югре потушили 146 ландшафтных пожара на площади 24 173,43 га; 356 лесных пожаров на площади 36 106,44 га и 6 возгораний на землях особо охраняемых территорий на площади 525 га.

Напомним, в Югре с 8 июля действует режим чрезвычайной ситуации в связи с лесными пожарами регионального характера. В Белоярском, Берёзовском и Октябрьском районах введён режим ЧС муниципального характера.