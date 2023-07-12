В Югре тушат 15 лесных и 2 ландшафтных пожара

За прошедшие сутки в Югре потушили 12 лесных пожаров Фото: Юлия Кучеренко

В Югре тушат 2 ландшафтных пожара в Березовском районе на площади 640 га. А так же проводятся работы по тушению 15 лесных пожаров на площади 8 272,4 га, из них локализовано 9 пожаров на площади 4 563,2: 4 пожаров в Белоярском лесничестве на площади 1 637,7 га, локализовано 3 пожаров на площади 1 637,3 га; в Березовском лесничестве на площади 4 509,9 га действует 5 пожаров (локализовано 4 пожара на площади 809,9 га); 3 пожара в Кондинском районе на площади 4 га, локализован 1 пожар на площади 1 га; 2 пожара в Октябрьском лесничестве на площади 2117,6 га, локализован 1 пожар на площади 2115 га и 1 пожар действует в Сургутском лесничестве на площади 3,2 га.

Тушением пожаров занимаются 416 работников Авиалесоохраны Югры, используется необходимое оборудование и техника. Авиапатрулирование югорских лесов осуществляется в постоянном режиме. За прошедшие сутки в регионе потушили 12 лесных пожаров на площади 1 369,3 га.

Всего с начала пожароопасного периода в Югре потушили 146 ландшафтных пожара на площади 24 173,43 га; 356 лесных пожаров на площади 36 106,44 га и 6 пожаров на землях особо охраняемых природных территорий на площади 525 га.