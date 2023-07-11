Пожары в Югре: последние новости на 11 июля 2023 года

Фото: официальный канал ФБУ «Авиалесоохрана»

Ситуация с лесными пожарами в Югре остается сложной. С 8 июля 2023 введен режим ЧС из-за непрекращающихся лесных пожаров. По последним данным департамента недропользования и природных ресурсов, в Югре тушили 23 природных пожара на площади 9,9 тысячи гектаров, восемь из них локализованы на площади 1,5 тысячи гектаров. Авиапатрулирование югорских лесов продолжается в постоянном режиме. Ханты-Мансийск находится на четвертой строчке в списке самых горящих регионов страны.

По словам первого заместителя директора департамента недропользования и природных ресурсов Югры Егора Збродова, основными причины возгораний являются грозы, но есть два случая, возникших из-за человеческого фактора. Тушением возгорания участвуют 448 человек, в том числе сотрудники региональной авиабазы, «Центроспаса-Югории», ГУ МЧС России по Югре, арендаторы и добровольцы. На ликвидируемых пожарах находятся 170 человек. Угроз населённым пунктам и объектам экономики нет.

Для борьбы с лесными пожарами в ХМАО из других регионов прибыла группировка в составе 120 человек из Мурманской, Архангельской, Вологодской областях и Карелии. На труднодоступные и удаленные пожары парашютисты прыгают с бортов Ан-2. Для помощи парашютистам-десантникам в борьбе с огнем летчики-наблюдатели Ханты-Мансийской Авиалесоохраны точечно сбрасывают воду с вертолетных сливных устройств.

Всего с начала пожароопасного периода в Югре ликвидированы 145 ландшафтных возгораний площадью 24,1 тысячи гектаров и 335 лесных пожаров площадью 34,2 тысячи гектаров, а также шесть лесных пожаров площадью 525 гектаров на землях особо охраняемых природных территорий.

В Белоярском, Берёзовском и Октябрьском районах дейтсвует режим ЧС муниципального характера. А с 25 мая в округе запрещено посещение лесов и въезд в лес на транспорте.