В Югре тушат 21 лесной и 2 ландшафтных пожара

Фото: официальный канал ФБУ «Авиалесоохрана»

За неделю с 3 по 10 июля в Югре ликвидировали 104 природных пожара на площади 7 444,88 га. Сейчас проводятся работы по тушению 2 ландшафтных пожаров в Березовском районе на площади 329 га. А также тушат 21 лесной пожар на площади 9 599,8 га, из которых локализованы 8 на площади 1 516,4 га.

В том числе: 7 пожаров в Белоярском лесничестве на площади 2 299,3 га, локализовано 2 пожара на площади 457,3 га; 4 пожаров в Березовском лесничестве на площади 4404 га, локализовано 2 пожара на площади 710 га; 3 пожара в Кондинском лесничестве на площади 143 га, локализован 1 пожар на площади 5,1 га; 1 пожар в Октябрьском лесничестве на площади 2112 га; 1 пожар в Самаровском лесничестве на площади 190 га, пожар локализован; 2 пожара в Советском лесничестве на площади 131 га, локализован 1 пожар на площади 86 га; 1 пожар в Сургутском лесничестве на площади 68 га, пожар локализован; 1 пожар в Урайском лесничестве на площади 225 га и 1 пожар в Юганском лесничестве на площади 27,5 га.

С пожарами борются 448 работника Авиалесоохраны Югры, «Центроспаса-Югории», ГУ МЧС России по Югре, арендаторы и добровольцы. Кроме того, в регионе работают сотрудники авиабаз Архангельской, Мурманской, Вологодской областей и Республики Карелия. Используется необходимое оборудование и техника. Авиапатрулирование югорских лесов проводится в постоянном режиме.

В округе действует режим ЧС в связи с лесными пожарами. Режим ЧС в лесах действует в Белоярском, Березовском и Октябрьском районах.

Всего с начала пожароопасного периода в Югре ликвидировали 145 ландшафтных пожара на площади 24 092,03 га; 335 лесных пожаров на площади 34 247,74 га и 6 возгораний на землях ООПТ на площади 525 га.