В Нижневартовске закончили второй этап гидравлических испытаний на котельной

Фото: администрация Нижневартовска

В Нижневартовске завершился второй этап гидравлических испытаний на котельной №8, которая отвечает за обслуживание жилых домов в микрорайонах №2-П и №16-П. Во время работ порывов на инженерных коммуникациях не выявлено.

По информации департамента ЖКХ администрации города, сейчас специалисты обслуживающей организации проводят профилактические работы на самой котельной. Как только их завершат – в дома вернется подача горячей воды, примерно это произойдет 16 июня.

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