В Сургуте частично перекроют несколько дорог из-за обновления дорожного покрытия Фото: Татьяна Коркина

Из-за обновления дорожного покрытия в Сургуте будет частично перекрыто движение транспорта. Об этом сообщает пресс-служба администрации города. Уточняется, что общественный транспорт будет курсировать в объезд перекрываемых участков, но ограничения будут временными.

Движение перекроют на следующих участках: 9 июня, с 19:00 до 22:00: от здания Нефтяного техникума на ул. Кукуевицкого до перекрестка пр. Ленина, пр. Мира и ул. Кукуевицкого; 9 июня с 22:00 по 12 июня до 05:00: от пр. Мира, 5 до перекрестка пр. Ленина, ул. Энтузиастов и ул. Чехова; 9 июня с 22:00 по 12 июня до 05:00: на участке от пр. Ленина, 56 до перекрестка пр. Ленина, ул. Энтузиастов и ул. Чехова.

Жителей города просят учитывать ограничения движения при планировании поездок.