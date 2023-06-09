Пожары в Югре: последние новости на 9 июня 2023 года

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В Югре продолжают регистрироваться новые лесные пожары. Ханты-Мансийский автономный округ уже пятые сутки подряд лидирует среди российских регионов по площади и количеству действующих лесных пожаров. По последним данным в регионе тушат 16 лесных пожаров на площади, пройденной огнем, 5 836,25 га, в том числе 2 возгорания на площади 200 га в заповеднике «Юганский». На текущий момент ХМАО лидирует как один из пожароопасных регионов страны. Обстановку в лесах осложняет грозовая активность. За прошедшие сутки в Югре ликвидировано 24 лесных пожара, из них 20 «грозовых» очагов.

Пожары в Югре тушат 575 человек, 14 единиц техники, 5 воздушных судов и 9 воздушных судов находятся на авиационном мониторинге лесопожарной обстановки. Профессиональную помощь в тушении лесных пожаров в Югре оказывают 193 парашютиста и десантника Федеральной Авиалесоохраны и Авиалесоохраны республик Карелия, Коми, Бурятия, а также Мурманской области.

В предстоящие выходные и праздничные дни регионам с высокими пожарными рисками (одним из них является ХМАО) по условиям погоды поручено обеспечить действенное реагирование на динамику лесопожарной обстановки. Об этом сообщает ФБУ «Авиалесоохрана». Возможно возникновение и распространения лесных пожаров из-за недостатка осадков и высокой температурой воздуха в южной части округа.

По данным информационной системы дистанционного мониторинга лесных пожаров «Рослесхоз» на территории Югры по условиям погоды, первый класс пожарной опасности прогнозируется в Белоярском, Нижневартовском, Ханты-Мансийском, Сургутском, Кондинский районах, а также в Мегионе, Покачах, Ханты-Мансийске, Лангепасе, Сургуте, Ура. Второй клас св Березовском, Октябрьском, Советском районах, Югорске, Радужном, Нижневартовске, Нягани и Когалыме. Третий класс прогнозируют в Нефтеюганском районе. А четвертый в Пыть-Яхе и Нефтеюганске.

Напомним, режим ЧС введен на территории Кондинского района. Но при этом Федеральный штаб по координации деятельности по тушению лесных пожаров поручил округу обеспечить своевременность введения режима ЧС регионального уровня.