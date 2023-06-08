В Югре продолжают тушить 16 лесных пожаров, в том числе в природном заповеднике Фото: Татьяна Коркина

В Югре тушат 16 лесных пожаров на площади, пройденной огнем, 5 836,25 га, в том числе 2 возгорания на площади 200 га в заповеднике «Юганский».

По данным Депнедра и природных ресурсов Югры, 14 лесных пожаров на площади 5 639,25 га, большая часть которой локализована зафиксированы: в Нижневартовском районе, там зафиксировано 6 лесных пожаров на площади 192 га, 1 из которых на площади 130 га локализован. 3 локализованных лесных пожара на общей площади 3 325 га в Кондинском районе, 3 лесных пожара на площади 47,2 га в Сургутском районе, 1 из них локализован на площади 42 га, 1 лесной пожар на площади 4,75 га в Нефтеюганском районе и 1 локализованый лесной пожар на площади 0,3 га в Октябрьском районе.

Ландшафтных возгораний в Югре нет. Тушением действующих пожаров занимаются 400 работников Авиалесоохраны Югры, лесопожарных формирований «Центроспас-Югория», управления МЧС по Югре, арендаторы, добровольцы. А также 100 работников федеральной авиалесоохраны, региональных авиабаз Мурманской области, Республика Карелия. Дополнительно прибыли 25 парашютистов-пожарных из Республики Коми. Используется необходимое спецоборудование, авиатехника.

За прошедшие сутки в Югре потушили 4 ландшафтных пожара на площади 1262,3 га и 23 лесных пожара на площади 1971,4 га. Всего с начала пожароопасного периода в Югре ликвидированы: 128 ландшафтных пожаров на площади 21428,33 га, 176 лесных пожаров на площади 16183,44 га, 3 возгорания в природных заповедникам на площади 229,5 га.