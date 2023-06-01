В Югре тушат 1 ландшафтный и 14 лесных пожаров, в том числе в заповеднике «Юганский»

Фото предоставлено КП

По данным на 1 июня в Югре тушат 1 локализованный ландшафтный пожар в Нижневартовском районе, площадь которого составила 90 га, и 14 лесных пожаров на площади 1537,6 га.

В числе лесных пожаров, как передает Депнедра и природных ресурсов Югры, 12 лесных пожаров на общей площади 1504,6 га зафиксированы в Кондинском районе, из которых 1 на площади 0,6 га локализован. 1 пожар на площади 15 га действует в Нефтеюганском районе и 1 пожар на площади 18 га в Сургутском районе.

Кроме того, загорелся еще один государственный заповедник - «Юганский», который входит в особо охраняемую природную территорию. Площадь возгорания составляет 22 га. Напомним, ранее крупный пожар потушили в заповеднике «Малая Сосьва» в Советском районе.

- К ликвидации действующих пожаров привлечены 309 работников Авиалесоохраны Югры, лесопожарных формирований региона, арендаторы, добровольцы. Используется необходимое спецоборудование, авиатехника - сообщили в департаменте недропользования и природных ресурсов Югры.

За прошедшие сутки в ХМАО потушили 13 лесных пожаров на площади 1255,2 га, в том числе крупный пожар на площади 920 га в Кондинском районе. Всего с начала пожароопасного сезона в Югре ликвидированы 91 лесной пожар на площади 3608,74 га и 112 ландшафтных на площади 15516,03 га, а также 1 возгорание на землях ООПТ на площади 24,5 га.

О возгорании на природе необходимо сообщить по телефону специализированной диспетчерской службы Базы авиационной и наземной охраны лесов Югры 8 (3467) 33-15-46,

позвонив на прямую линию лесной охраны 8 800 100-94-00 или в службу экстренного реагирования 112.

Напомним, что в Кондинском районе ХМАО введен режим ЧС из-за пожаров.