Следком возбудил уголовное дело после пожара на теплоходе, в результате которого погиб его капитан

Фото: СУ СК РФ по ХМАО-Югре

Возбуждено уголовное дело из-за возгорания речного судна, в результате которого погиб его капитан. Об этом сообщает СУ СК РФ по ХМАО-Югре.

- Ханты-Мансийским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по ХМАО - Югре по результатам проведенной процессуальной проверки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 263 УК РФ "нарушение правил эксплуатации внутреннего водного транспорта, повлекшие по неосторожности смерть человека".

Как рассказали в ведомстве, теплоход «РТ-377» загорелся в процессе заправки на левом берегу протоки «Чебытово» Северно-Приобского месторождения, расположенного на территории Ханты-Мансийского района.

- Произошло возгорание парогазовой смеси топлива, что повлекло смерть капитана теплохода, а также причинение телесных повреждений в виде ожогов различной степени тяжести находившимся на месте происшествия помощнику капитана, повару и мотористу - сообщают в силовом ведомстве.

Расследование уголовного дела находится на контроле у Председателя СКР Александра Бастрыкина.