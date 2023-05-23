В ХМАО при пожаре на теплоходе погиб один человек и пятеро получили ожоги

Фото: Федеральная служба по надзору с сфере транспорта

В ХМАО произошел пожар на теплоходе. В результате ЧП погиб один человек и пятеро пострадали. Как сообщили в управлении Ространснадзора по Уральскому федеральному округу, ведомством организована проверка.

- 23 мая во время ночной стоянки в районе поселка Зенково (ХМАО – Югра) на судне «РТ-377» произошли хлопок и пожар. (Судовладелец-ООО «Нефтеюганский речной порт»). При тушении пожара береговыми пожарными расчетами теплоход потерял плавучесть и сел корпусом на грунт у левого берега р. Обь - сообщил Ространснадзор

Пять человек, пострадавших при пожаре, доставлены в больницу с ожогами разной степени тяжести. Сейчас на место происшествия работают сотрудники отдела надзора за судоходством, мореплаванием и организации расследований транспортных происшествий МТУ Ространснадзора по УФО. Они выясняются причины и условия, которые привели к пожару и затоплению судна.

Фото: Федеральная служба по надзору с сфере транспорта

- По результатам проверки будут приняты меры реагирования. Сотрудники Ространснадзора на месте происшествия координируют свою работу с представителями правоохранительных органов и прокуратуры в рамках своих полномочий - дополнили в Федеральной службе по надзору с сфере транспорта.

Представители ООО «Нефтеюганский речной порт» не смогли прокомментировать произошедший инцидент, сообщив, что о случившемся узнали недавно и сейчас проводится расследование.