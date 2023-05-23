Следователи в Югре устанавливают обстоятельства пожара на речном судне у берега протоки «Чебытово»

Фото: пресс-служба Следственного комитета по ХМАО-Югры.

Следователи устанавливают обстоятельства происшествия с речным судном на берегу протоки «Чебытово» в районе Северо-Приобского месторождения в Югре. Об этом рассказали в пресс-службе Следственного комитета по ХМАО-Югры.

Трагедия на теплоходе произошла сегодня, 23 мая 2023 года. В результате ЧП скончался один человек и пятеро получили травмы различной степени тяжести. Во время ночной стоянки на судне «РТ-377» произошел пожар. При тушении возгорания береговыми спасателями теплоход потерял плавучесть и сел корпусом на грунт у левого берега реки Обь.

Пострадавших доставили в больницу с ожогами разной степени тяжести.

— В результате происшествия пострадали находившиеся на борту лица. Капитан судна скончался на месте. По факту произошедшего Ханты-Мансийским межрайонным следственным отделом проводится процессуальная проверка по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть человека), — сообщили в пресс-службе Следственного комитета Тюменской области.

На месте происшествия работают следователи и криминалисты, устанавливаются причины трагедии, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Представители ООО «Нефтеюганский речной порт» не смогли прокомментировать произошедший инцидент, сообщив, что о случившемся узнали недавно и сейчас проводится расследование.