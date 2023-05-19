После взрыва газопровода в ХМАО был риск лесного пожара

Фото: КУ «Центроспас-Югория»

В «Центроспас-Югория» рассказали как тушили возгорание, возникшее при проведении ремонтных работ на одном из газопроводов 16 мая.

- Дежурный караул пожарной части поселка Лыхма филиала учреждения «Центроспас-Югория» по Белоярскому району незамедлительно выехал к месту вызова. На месте происшествия огнеборцы тушили возгорание леса совместно с ведомственной пожарной охраной Бобровского ЛПУ - сообщили в «Центроспас-Югория».

Фото: КУ «Центроспас-Югория»

В пресс-службе учреждения нашему корреспонденту пояснили, что тушение территории происходило для профилактики дальнейшего пожара в лесу, так как загорелась трава.

На техногенное происшествие также выезжал дежурный караул пожарной части поселка Андра филиала КУ «Центроспас-Югория» по Октябрьскому району. Спасатели отметили, что после произошедшего угрозы для жителей и объектов экономики нет так как ближайший населенный пункт (поселок Лыхма) расположен на расстоянии 28 километров от места ЧП.

Напомним, что глава СКР потребовал доклад о расследовании возгорания газопровода в ХМАО.