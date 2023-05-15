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НовостиПроисшествия15 мая 2023 3:27

В дело с отравлением вейпом двухлетнего ребенка в ХМАО вмешалась прокуратура

Организована проверка
Виктория Терина
В дело с отравлением вейпом двухлетнего ребенка в ХМАО вмешалась прокуратура

В дело с отравлением вейпом двухлетнего ребенка в ХМАО вмешалась прокуратура

Фото: Татьяна Коркина

Прокуратура проводит проверку из-за отравления ребёнка жидкостью для вейпа. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

- Прокуратура Нижневартовска проводит проверку по факту отравления жидкостью для вейпа малолетнего ребёнка в Нижневартовске. В ходе проверки будет проверено исполнение законодательства о защите прав несовершеннолетних, дана оценка полноте принимаемых мер органами системы профилактики правонарушений - говорится в сообщении прокуратуры.

Если во время проверки найдутся нарушения, будут приняты меры прокурорского реагирования.

Напомним, ранее этим делом также заинтересовался Александр Бастрыкин. Глава СКР поручил руководителю СУ СКР по ХМАО-Югре доложить о ходе проверки и установленных обстоятельствах.