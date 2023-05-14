Александр Бастрыкин поручил доложить об обстоятельствах отравления ребенка вейпом в ХМАО

Председателю СКР будет представлен доклад об обстоятельствах отравления ребенка в Югре Фото: Татьяна Коркина

Председатель СК России Александр Бастрыкин потребовал доложить об обстоятельствах отравления ребенка вейпом. Напомним, этот случай произошел в Нижневартовске.

- В Нижневартовск двухлетнего ребенка госпитализировали в медицинское учреждение в тяжелом состоянии с симптомами, свидетельствующими о возможном отравлении жидкостью для вейпов. По данному факту следственными органами СК России по ХМАО-Югре проводится проверка, следователями устанавливаются все обстоятельства произошедшего - говорится в сообщении информационного центра СК России.

Глава СКР Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СКР по ХМАО-Югре Михаилу Мокшину доложить о ходе проверки и установленных обстоятельствах.