В Нижневартовске двухлетний ребенок попробовал вейп и попал в реанимацию

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Сегодня из социальных сетей и СМИ стало известно об инциденте, произошедшем в Нижневартовске. Двухлетний ребенок нашел оставленный без присмотра вейп и сделал случайную затяжку, что вызвало сильнейшее отравление организма, и малыша срочно доставили в реанимацию. О состоянии ребенка доподлинно ничего не известно. В СМИ пишут, что ребенок находился в реанимации несколько суток, но малыша удалось спасти. Руководитель по медицинской части Нижневартовской окружной клинической детской больницы Татьяна Болоцкая не смогла ответить на вопросы о состоянии ребенка, сославшись на то, что уточнит позднее и пока не в курсе ситуации.

О том, что будет с родителями, которые оставили без присмотра опасный для ребенка предмет и допустили, что он сумел его взять, также не известно. Это смогут решить лишь компетентные органы. Известно, что сейчас идет проверка.

- Инцидент произошел в конце апреля, но проверка все еще проводится. Семья, в которой это произошло многодетная, состоит на учете - прокомментировали «Комсомольской правде» в пресс-службе УМВД России по ХМАО-Югре.

Заведующий отделом организации медицинской профилактики «Центра общественного здоровья и медицинской профилактики» в Нижневартовске Андрей Хмелев постоянно проводит лекции, где объясняет принцип действия электронных сигарет и рассказывает, что вейпы также вредны для здоровья, как и обычные сигареты.

- Главное заблуждение в том, что вейпы воспринимают как безвредное, а иногда даже полезное устройство. Пропаганда и мода здесь работает против здоровья. А особенно пагубно влияет на детей. В их составе обнаружены: никотин, глицерин, пропиленгликоль, ацетальдегид, формальдегид и другие, провоцирующие образование злокачественных опухолей, вещества. Например, пропиленгликоль используется при производстве бытовой химии. От этого страдают почки и головной мозг. Природный никотин в них заменен химическим, что еще опаснее для здоровья. Приятный аромат дыма – тоже ловушка. Этот ароматизатор обладает накопительным эффектом, проникает в легкие и повреждает их на клеточном уровне - рассказывает Андрей Хмелев.

Кроме того, специалист отмечает, что вещества, содержащиеся в вейпе, могут вызвать сильную аллергию или отравление, что и произошло в случае с двухлетним ребенком. Мы оставили запрос в больнице Нижневартовска, чтобы узнать состояние мальчика, а также отправлен запрос местным органам опеки о том, какие меры будут приняты в отношении его родителей.

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