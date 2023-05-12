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НовостиПроисшествия12 мая 2023 13:47

В авиакомпании не стали комментировать ЧП с вертолетом, совершившим аварийную посадку в Югре из-за птицы

Информация об этом появилась в различных СМИ
Марина Прохорова
Фото: Татьяна Коркина

Фото: Татьяна Коркина

Работники «Газпромавиа» не стали комментировать ситуацию с их вертолетом, совершившим аварийную посадку в Югре.

Ранее информацию об этом стали распространять различные СМИ. В них говорилось, что борт, принадлежащий авиакомпании, столкнулся с птицей - она угодила прямо в винт. Из-за этого вертолету пришлось садиться между между деревнями Ванзеват и Полноват в Белоярском районе. На борту находилось три члена экипажа, никто из них не пострадал.

- Мы пока не можем прокомментировать эту ситуацию, - кратко сообщили корреспонденту «Комсомольской правды - Югра» в авиакомпании.

Ранее «Комсомолка» рассказывала о том, что в Югре полностью сгорел вертолет, перевозивший пассажиров для осмотра нефтяной скважины.