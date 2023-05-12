В авиакомпании не стали комментировать ЧП с вертолетом, совершившим аварийную посадку в Югре из-за птицы

Фото: Татьяна Коркина

Работники «Газпромавиа» не стали комментировать ситуацию с их вертолетом, совершившим аварийную посадку в Югре.

Ранее информацию об этом стали распространять различные СМИ. В них говорилось, что борт, принадлежащий авиакомпании, столкнулся с птицей - она угодила прямо в винт. Из-за этого вертолету пришлось садиться между между деревнями Ванзеват и Полноват в Белоярском районе. На борту находилось три члена экипажа, никто из них не пострадал.

- Мы пока не можем прокомментировать эту ситуацию, - кратко сообщили корреспонденту «Комсомольской правды - Югра» в авиакомпании.

Ранее «Комсомолка» рассказывала о том, что в Югре полностью сгорел вертолет, перевозивший пассажиров для осмотра нефтяной скважины.