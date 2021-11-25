В ХМАО полностью сгорел вертолет, перевозивший пассажиров для осмотра нефтяной скважины

В Югре сгорел вертолет Фото: Татьяна Коркина

Вертолет МИ-2 авиакомпании «Конверс-Авиа», выполнявший рейс по маршруту Лангепас – месторождение «Покачинефтегаз» полностью сгорел в Нижневартовском районе ХМАО. Инцидент произошел сегодня утром, 25 ноября 2021, около 13 часов дня в 28-ми километрах от города Покачи. Известно, что воздушное судно производило экспедиционный полет, чтобы осмотреть нефтяную скважину.

Когда вертолет сел, пилот высадил двоих пассажиров. В это время МИ-2 «ждал» людей с работающими двигателями. В момент стоянки колесо шасси порвалось, из-за чего вертолет накренился, задел лопастями землю и загорелся. Огонь был такой силы, что ему хватило нескольких минут, чтобы сгореть полностью.

Всех троих (пилота и пассажиров) доставили в Когалым резервным вертолетом. К счастью, пострадавших в инциденте нет. Сейчас транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности полетов, а следователи выясняют все обстоятельства произошедшего. Сейчас они работают на месте происшествия.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Югра» сообщала о том, что в Югре экстренно сел самолет: пассажиру понадобилась медпомощь. Авиалайнер летел из Владивостока в Москву, но резко отклонился от курса в Нижневартовск.