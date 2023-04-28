В Нижневартовске из-за погоды отменили субботник Фото: Юлия Кучеренко

Из-за погоды в Нижневартовске сегодня отменили субботник. Вместо запланированного на 28 апреля он переносится на 2 мая. Старт мероприятия в 14 часов. Об этом сообщили в телеграм-канале администрации города.

Массовые уборки территорий в Нижневартовске пройдут на следующих улица: ул. Ленина от ул. Маршала Жукова до проспекта Победы (точка сбора - дом 9/2 по улице Ленина); на территории Сквера спортивной славы.

Всем, кто участвует в уборке выдадут весь необходимый инвентарь для работы.

Напомним, ранее мы писали о том, что югорчан предупредили о сильном ветре и возможных аварийных ситуациях. Сегодня, 28 апреля, в регионе ветер усилится до 20 м/с.