Югорчан предупредили о сильном ветре и возможных аварийных ситуациях Фото: Юлия Кучеренко

В Югре ожидается сильный ветер. По данным Ханты-Мансийского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды днем 28 апреля 2023 года ожидается сильный ветер порывами до 20 м/с.

Кроме того, ветер принесет с собой снег с дождем и охладит воздух до минусовой температуры. Причем, такая погода прогнозируется на все выходные.

Жителей Югры предупреждают, что из-за неблагоприятных погодных явлений в ХМАО возможно возникновение аварийных ситуаций, связанных с: обострением обстановки на транспорте и увеличением показателей аварийности, образованием заторов на федеральных, межрегиональных и муниципальных дорогах; обрывов (повреждений) ЛЭП, линий связи; обрушения слабо укрепленных, широкоформатных, ветхих, рекламных конструкций, повреждений крыш зданий и сооружений, падения деревьев и т.д.;

Специалисты по делам ГО и ЧС просят северян быть внимательными и осторожными. В случае ЧС необходимо звонить по номерам экстренных служб 112, 101.