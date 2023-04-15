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НовостиОбщество15 апреля 2023 11:19

«Бессмертный полк» в ХМАО 8 и 9 мая 2023 года снова поднимется в небо в честь Дня Победы

Праздничные виражи летчиков увидят жители Нефтеюганска, Ханты-Мансийска, Нижневартовска и Сургута
Серафима Краснова
Праздничные виражи летчиков увидят жители Нефтеюганска, Ханты-Мансийска. Нижневартовска и Сургута.

Праздничные виражи летчиков увидят жители Нефтеюганска, Ханты-Мансийска. Нижневартовска и Сургута.

Фото: Татьяна Коркина

Летающий «Бессмертный полк» пронесется над югорскими городами 8 и 9 мая 2023 года. Пилотажная группа «Барсы» с портретами героев Великой Отечественный войны на фюзеляжах поднимется в небо.

Праздничные виражи летчиков увидят жители Нефтеюганска, Ханты-Мансийска, Нижневартовска и Сургута. Прием заявок с фотографиями героев войны состоится с 17 апреля по 4 мая.

Напомним, новая маршрутная сеть в Сургуте за 9,8 млн рублей с бесплатным проездом потребует дополнительных вложений.