Новая маршрутная сеть в Сургуте за 9,8 млн рублей с бесплатным проездом потребует дополнительных вложений

Главными пассажирами общественного транспорта являются школьники, пенсионеры, дачники и жители отдаленных районов Сургута. Фото: Татьяна Коркина

Накануне в Сургуте прошла встреча жителей с представителями Общероссийского народного фронта и городской администрации. Сотрудники мэрии выслушали критику и предложения, касающиеся новой маршрутной сети. С мая горожане начнут ездить по новым автобусным маршрутам.

Главными пассажирами общественного транспорта являются школьники, пенсионеры, дачники и жители отдаленных районов Сургута.

Напомним, проезд в городе станет бесплатным в течение 45 минут, почти как в Санкт-Петербурге. По словам одной из жительниц Сургута, у нее есть опасения, что ее дети-школьники могут уехать в неправильном направлении. Некоторых жителей не устраивают обновленные дачные маршруты.

Власти пообещали взять на вооружение все инициативы, которые высказали сургутяне, а также вложить в ее развитие порядка 9,8 миллиона рублей.