В Югре до конца апреля проходит зоозащитная акция «Веснушка» Фото: Юлия Кучеренко

До конца апреля в Югре проходит зоозащитная акция «Веснушка». Присоединиться к акции может каждый. Так, в Нижневартовске координатором акции является городской департамент ЖКХ вместе с зоозащитными организациями, Ветслужбой Югры, Департаментом общественных, внешних связей и молодежной политики Югры и другими.

В Югре уже проведены зоозащитные акции: «Весь май собаку забирай», «Не бросай меня на даче», «сНежный пес». В них приняли участие около 1 тысячи вартовчан. Во время акций жителям рассказывали о правилах содержания питомцев, об ответственности за их жизнь.

Напомним, ранее мы писали о том, что полиция Нижневартовска ищет хозяина для служебного пса.