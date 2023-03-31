Полиция Нижневартовска ищет хозяина для служебного пса

Фото: УМВД России по Нижневартовску

Нижневартовская полиция ищет хозяина для служебного пса, вышедшего на пенсию. Об этом рассказали в УМВД России по Нижневартовску.

- Сотрудники Центра кинологической службы УМВД России по Нижневартовску ищут новых хозяев для служебного пса, нуждающегося в заботливых руках - говорится в сообщении.

Немецкую овчарку по кличке Мартин заслуженно проводили на пенсию, а по выслуге лет. Полицейские говорят, что пес обладает невероятной смелостью и верностью. Сотрудники ведомства убеждались в этом не раз, выходя вместе с пушистым напарником в рейды. И теперь добрый и умный товарищ станет надежным защитником и верным другом.

- Прежде всего, люди должны понимать, что они забирают себе необычную собаку – ту, которой нужно особое внимание и забота. Кроме того, новые хозяева могут в любое время с нами созвониться. Мы поможем, расскажем и покажем, что и как надо делать, как установить с собакой контакт, – отметила начальник центра кинологической службы Оксана Криклина.